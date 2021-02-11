Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы
Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Краснодонской и Ставропольской улиц в Москве. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».
— На пересечении улиц Краснодонская и Ставропольская произошло ДТП с участием двух автомобилей, — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.
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