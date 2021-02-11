Московские старшеклассники приняли участие в «Уроке цифры»

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Какие профессии сейчас востребованы в области информационной безопасности? Насколько надежны общественные точки доступа в сеть Интернет? В чем принципиальная разница между открытым и закрытым исходным кодом и как грамотно и эффективно пользоваться социальными сетями? В ходе традиционного «Урока цифры» на эти и многие другие актуальные вопросы московским школьникам ответили представители Департамента образования и науки Москвы, а также департамента информационных технологий столицы.

В роли педагогов на цифровом уроке в школе № 1502 выступили начальник управления развития информационных технологий Департамента образования и науки города Москвы Александр Моргунов и начальник отдела обеспечения осведомленности управления информационной безопасности департамента информационных технологий столицы Валерий Комаров. Максимально интересно и информативно на вопросы ребят ответил заместитель директора «ТемоЦентра», «Учитель года Москвы 2018 года», призер конкурса «Учитель года России — 2018» Игнат Игнатов. Ведущий специалист отдела защиты информации «ТемоЦентра» Иван Карасев отметил настоящую заинтересованность школьников в сфере развития информационных технологий. Модератором урока стал учитель информатики школы № 1502, победитель олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» 2019 года Николай Туманов.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Открытый урок прошел в формате увлекательной сессии вопросов и ответов. В живой и неформальный разговор были вовлечены все участники дискуссии — ребята, учителя, а также приглашенные гости.

О ближайших планах развития и масштабирования цифрового урока рассказал заместитель директора «ТемоЦентра» Игнат Игнатов.

— В разговоре об информационной безопасности главное — не обезвреживать, а предотвращать, поэтому мы как раз и говорим об опережающем цифровом просвещении и в области информационной безопасности, и вообще в области информационных технологий, — сказал он.

Для многих школьников в таких уроках заложена и серьезная профориентационная составляющая. Например, ученица школы № 1502 Дарья после участия в цифровом занятии еще раз убедилась в правильности выбора будущей специальности.

— Я давно определилась с профессией, собираюсь работать в области информационной безопасности. Сегодняшний «Урок цифры» ответил на многие мои вопросы. Полезной стала информация об открытом и закрытом исходных кодах, а также о защите домашнего роутера, — поделилась она.

Напомним, что ставшие традиционными цифровые уроки проходят в московских школах регулярно.

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