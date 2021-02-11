Таможенники в Шереметьеве пресекли попытку ввоза ювелирных изделий из Турции

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали россиянку, которая пыталась незаконно ввезти украшения на крупную сумму.

— В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданку России 2000 года рождения, которая пыталась ввезти из Турции в Россию дорогостоящие изделия из драгоценного металла без декларирования. В ходе процедуры таможенного осмотра пассажирка предъявила кольцо и браслет марки Cartier, а также два колье из металла желтого цвета, — говорится в сообщении пресс-службы Шереметьевской таможни.

Уточняется, что изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из драгоценных камней. Таможенная стоимость товаров составила 5 миллионов 684 тысячи 673 рубля.

Против россиянки могут возбудить уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

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