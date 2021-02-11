Порядка 15 маршрутов электробусов введут в Москве благодаря новым зарядным станциям

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 4А Карта всех событий

На юге и востоке Москвы введут еще порядка 15 маршрутов электробусов благодаря новым зарядным станциям. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в столице установят еще 15 зарядных станций для электробусов, которые позволят сделать город тише и чище.

— Сейчас мы уже готовим инфраструктуру — шесть ультрабыстрых зарядных станций появились на территории 8-го троллейбусного парка, а еще семь устанавливают в Новокосинском автобусно-троллейбусном парке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время зарядные станции в столице смогут обслуживать не только электробусы, но и другой экологический транспорт. За 2021 год департамент планирует установить на улицах Москвы 115 новых ультрабыстрых зарядных станций и столько же в 2022 году, сообщили в пресс-службе.

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