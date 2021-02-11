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Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тысячи за год
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тысячи за год

Юлия Ямпольская

Транспорт

Почти половину времени такси в столице простаивают без заказа. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в других городах примерно 53 процента времени такси стоят без работы.

Как отметил глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, число поездок на такси в столице постоянно растет. Так, на данный момент их стало на 143 тысячи больше, чем годом раньше. На одну машину такси приходилось порядка 10 заказов.

Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «ТАМА» Норайр Блудян уточнил, что одним из действенных механизмов уменьшения доли времени автомобилей такси на линии без заказа может стать ограничение максимального числа транспортных средств.

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