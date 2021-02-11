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Выставку репродукций известных картин из отходов планируют открыть в Подмосковье к лету
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Выставку репродукций известных картин из отходов планируют открыть в Подмосковье к лету

Анастасия Волоснова

Общество

В Подмосковье планируют открыть выставку репродукций картин из мусора. Об этом рассказала заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

По ее словам, экспозицию собираются организовать летом 2021 года. На выставке представят 13 репродукций известных картин, выполненных из отходов. Если организаторы получат разрешение, мероприятие пройдет в здании правительства Московской области.

— Будут описание картины и фотография оригинальной картины, чтобы люди смогли сравнить художественный образ, насколько он приближен к реальному. Выставка будет рассказывать о том, что человек не замечает, как он в разных аспектах в своей жизни производит мусор, — пояснила Белова.

Она отметила, что на выставке также пояснят, какие виды отходов использовались при создании картины. По ее мнению, экспозиция должна привлечь внимание к проблеме экологии. Организаторы выставки планируют показать, как важно снижать собственный «мусорный след».

Белова добавила, что хотела бы увидеть картины из отходов в разных города Подмосковья, сообщает ТАСС.

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