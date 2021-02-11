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Владимир Путин выделил более 80 миллионов рублей на выплаты ветеранам ВОВ
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Владимир Путин выделил более 80 миллионов рублей на выплаты ветеранам ВОВ

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 февраля.

Согласно распоряжению, всего на эти цели Министерству финансов выделяется 83 миллиона 175 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов. Так, среди критериев значатся численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, темпы роста зарплат, уровень бедности. Также эффективность главы региона будут оценивать по уровню образования в субъекте, рейтингу доверия региональных властей, темпам возведения жилья и числу семей, улучшивших жилищные условия.

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