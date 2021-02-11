Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе

Фото: kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Германия и Франция стали скорее соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании ситуации. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН он напомнил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. Небензя считает, что те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта, не могут называться посредниками.

— Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса, — цитирует ТАСС постоянного представителя РФ при ООН.

Кроме того, Небензя отметил, что Украина не представила доказательств касательно якобы российской агрессии в регионе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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