Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Черногория разрешила поставки российской вакцины «Спутник V»
Фото: pixabay.com

Черногория разрешила поставки российской вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

В настоящее время в Черногории не проводится масштабная вакцинация населения из-за отсутствия препарата для иммунизации. С начала пандемии коронавирус выявили у более чем десяти процентов от 620 тысячного населения страны. В Черногории зафиксировано более 680 летальных исходов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Посол Сербии в Москве привился вакциной «Спутник V»

вакцинакоронавирусЧерногория
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте