Черногория разрешила поставки российской вакцины «Спутник V»

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Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

В настоящее время в Черногории не проводится масштабная вакцинация населения из-за отсутствия препарата для иммунизации. С начала пандемии коронавирус выявили у более чем десяти процентов от 620 тысячного населения страны. В Черногории зафиксировано более 680 летальных исходов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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