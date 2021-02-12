«Моя душа»: Арсений Шульгин показал спящую дочку Селин

Арсений Шульгин месяц назад стал отцом / Фото: instagram/arseniy_shulgin

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился на своей странице в соцсети трогательной фотографией, на которой запечатлел спящую дочку Селин.

На снимке малышка одета в теплые ползунки в полосочку. В кадре виднеется крошечная рука с пальчиками, сжатыми в кулачок. Заметно, что у девочки длинные темные волосы. Молодой отец не стал показывать лицо наследницы.

— Моя душа, — подписал фото Шульгин в разделе Stories в Instagram.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Напомним, что певица Валерия в январе впервые стала бабушкой. У сына артистки Арсения Шульгина и его молодой жены Лианы родилась дочка Селин. Малышке уже второй месяц от роду.

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