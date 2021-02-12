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«Лапочка!»: Подольская поделилась домашним фото с трехмесячным сыном
Наталья Подольская показала семейный кадр / Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Лапочка!»: Подольская поделилась домашним фото с трехмесячным сыном

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наталья Подольская решила показать подписчикам трехмесячного сына Ивана. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram очередное домашнее фото с наследником.

Артистка запечатлелась в лосинах и футболке с малышом на руках. Мальчик был в серых ползунках и слюнявчике.

— Мой мир детства. Иван, — написала под снимком Подольская.

Поклонники звездной семьи умилились фото и написали много теплых слов.

«Лапочка!»; «Счастье на руках»; «Какая вы красивая»; «Красотулька мамина и папина», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. В прошлом году у супругов родился второй сын Иван, также они воспитывают пятилетнего Артемия.

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сынфотоНаталья Подольская
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