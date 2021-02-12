«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за метели и гололедицы

Фото: «Вечерняя Москва»

В столице и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 12 февраля.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — уточняется в сообщении.

Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 22:00 субботы, 13 февраля.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о смертельной опасности во время снегопада.

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