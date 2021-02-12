Единый портал бесплатной правовой помощи может появиться в России

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К марту 2021 года Министерство юстиции России планирует подготовить концепцию проекта по разработке «Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи». Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она уточнила, что готовая концепция должна быть передана из Минюста в Минцифры на согласование.

Сенатор напомнила, что впервые об этом проекте заговорили в Совфеде еще в 2019 году. Идея заключается в том, у каждого региона России будут на портале собственные разделы с актуальной информацией.

По словам Рукавишниковой, портал будут разрабатывать в три этапа. В ходе первой фазы его протестируют в десяти пилотных субъектах РФ.

— В качестве возможных пилотных территорий рассматриваются Республика Татарстан, Вологодская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская области и Краснодарский край, — уточнила член СФ.

Особенность разрабатываемого проекта будет состоять в том, что он позволит сделать доступной юридическую бесплатную онлайн-консультацию для каждого жителя страны, включая иностранцев.

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