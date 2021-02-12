Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Единый портал бесплатной правовой помощи может появиться в России
Фото: pixabay.com

Единый портал бесплатной правовой помощи может появиться в России

Ростислав Зубков

Общество

К марту 2021 года Министерство юстиции России планирует подготовить концепцию проекта по разработке «Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи». Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она уточнила, что готовая концепция должна быть передана из Минюста в Минцифры на согласование.

Сенатор напомнила, что впервые об этом проекте заговорили в Совфеде еще в 2019 году. Идея заключается в том, у каждого региона России будут на портале собственные разделы с актуальной информацией.

По словам Рукавишниковой, портал будут разрабатывать в три этапа. В ходе первой фазы его протестируют в десяти пилотных субъектах РФ.

— В качестве возможных пилотных территорий рассматриваются Республика Татарстан, Вологодская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская области и Краснодарский край, — уточнила член СФ.

Особенность разрабатываемого проекта будет состоять в том, что он позволит сделать доступной юридическую бесплатную онлайн-консультацию для каждого жителя страны, включая иностранцев.

Читайте также: Московская служба занятости установила рекорд по трудоустройству

консультацииМинюст РоссииРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте