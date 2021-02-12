Владимир Ефимов: Обороты музеев и театров Москвы выросли в несколько раз после смягчения ограничений

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

В период с 25 по 31 января среднесуточный оборот музеев Москвы в сравнении с предыдущей неделей вырос в 3,7 раза и составил 8,9 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среднесуточный оборот столичных музеев увеличился до 10,4 миллиона рублей — это в 4,3 раза превышает показатели прошлой недели (11–17 января).

Кроме того, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что в период с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 миллионов рублей. Это на 32 процента выше показателей недели, которая предшествовала снятию ограничений, заключил он.

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