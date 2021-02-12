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Курс рубля ослабел к доллару и евро на Мосбирже
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс рубля ослабел к доллару и евро на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 12 февраля, рубль слабеет по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:09 по московскому времени курс доллара поднялся на 0,48 процента до 73,96 рубля. Евро между тем вырос на 0,32 процента до 89,65 рубля.

При этом биржевые индексы на рынке акций также снижаются. В десять утра индекс Мосбиржи падал на 0,31 процента до 3403,07 пункта, индекс РТС — на 0,35 процента до 1456,27 пункта. Далее индексы продолжили снижение.

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