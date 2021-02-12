Цигун и итальянский язык: столичные библиотеки и парки подготовили онлайн-программу на выходные

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Библиотеки, парки и Дома культуры представили насыщенную онлайн-программу на выходные. Жителей столицы ждут познавательные трансляции, мастер-классы и спортивные видеоуроки. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, на странице парка «Северное Тушино» в соцсети «ВКонтакте» 13 февраля в 09:00 будет показан видеосюжет «Культура и традиции коренных народов Севера» об укладе жизни оленеводов и рыбаков в российской Арктике. Кроме того, в этот же день на страницах парка «Бабушкинский» в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук» для горожан проведут лекцию под названием «Быть счастливым просто». Мероприятие начнется в 12:00.

Еще одну интересную лекцию подготовил парк «Кузьминки». Она пройдет 14 февраля в 16:00. Все желающие смогут узнать историю любви владельца усадьбы «Кузьминки» князя Сергея Голицына и фрейлины Александры Смирновой-Россет.

Кроме того, специальные видеоуроки подготовили для любителей спорта и активного образа жизни. Так, 13 февраля жители больше узнают о китайской гимнастике цигун: на страницах парка «Ходынское поле» в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» подробно разберут упражнение «Оглянувшись назад, отвести пять недугов и семь повреждений».

Еще одно занятие, которое посвящено самым маленьким горожанам, пройдет 14 февраля на странице библиотеки № 180 в «Инстаграме». Мероприятие начнется в 12:00.

Помимо этого, 13 февраля Сад имени Баумана на своей странице в «Инстаграм» представит новый цикл обучающих видео по итальянскому языку, который был подготовлен школой Summertime.

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