Уроки для школьников проведут в «Царицыне» по проекту «Учебный день в музее»

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» проведут уроки для учеников начальных классов в ходе проекта «Учебный день в музее». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уроки были разработаны на базе детского музея «Царицыно». Посещать занятия школьники смогут виртуально, так как проект проходит в онлайн-формате, уточнили в пресс-службе.

— В рамках проекта «Учебный день в музее» разработаны уроки для начальных классов в детском музее государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно». Планы уроков мы разместили на официальном сайте проекта, посещать класс их сможет в режиме онлайн, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что занятие по технологии пройдет на территории экспозиции детского музея. Младшеклассники будут разгадывать ребусы, смотреть обучающие мультфильмы о садовнике Екатерины II, а также о таких архитектурных элементах парка, как Башня-руина и Фигурные ворота.

— Также третьеклассникам предстоит выяснить, чем отличается английский парк от французского, природный — от ботанического и зоологического, а парк культуры и отдыха — от парка развлечений, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что проект был разработан департаментом в феврале 2018 года, сообщает ТАСС.

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