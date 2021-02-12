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Движение затруднено на съезде с Калужского шоссе и в районе улицы Капотни
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Движение затруднено на съезде с Калужского шоссе и в районе улицы Капотни

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Движение автомобилей затруднено на съезде с Калужского шоссе и в районе улицы Капотни. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра. Также осложнения наблюдаются на 15-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Капотней из-за буксирующих фур.

В связи с возникшими затруднениями владельцев фур призвали не перегружать свои автомобили. При возможности им рекомендовали планировать поездки, учитывая прогноз погоды и часы пик.

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