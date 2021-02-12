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Договор о перевалке белорусских грузов в портах России подпишут 15 февраля
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Договор о перевалке белорусских грузов в портах России подпишут 15 февраля

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В середине февраля будет подписано соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ. Об этом заявили в российском Министерстве транспорта.

По информации ведомства, договор будет заключен 15 февраля при участии главы Минтранса РФ Виталия Савельева и министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

Проект соглашения подразумевает перевалку белорусскими предприятиями свыше 9,8 миллиона тонн грузов (мазут, бензин, масло) в российских портах на Балтике. Ожидается, что эти процессы будут проводиться в 2021–2023 годах.

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