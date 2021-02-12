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Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

Ростислав Зубков

Происшествия

Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Об этом прокуратура края сообщила в пятницу, 12 февраля.

ЧП привело к пожару на территории склада.

— В 15:53 (11:53 по Москве — прим. «ВМ») поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу улица Пограничников, дом № 44, строение 3, — заявил представитель ведомства в комментарии ТАСС.

На место происшествия выехало руководство районной прокуратуры, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили об одном пострадавшем от взрыва и частичном обрушении здания. Пожару присвоен второй ранг из пяти возможных. На месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава.

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