СК проведет проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе
Следователи проведут проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Северной Осетии.
По данным ведомства, примерно в 07:24 в пятницу, 12 февраля, прогремел взрыв в здании магазина по улице Гагкаева.
— Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются, — указано в сообщении управления Следкома.
Спасатели в настоящее время разбирают завалы. На месте происшествия также работают следователи, выясняются обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете
В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».
В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.
Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.
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