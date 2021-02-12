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СК проведет проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК проведет проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе

Ростислав Зубков

Общество

Следователи проведут проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, примерно в 07:24 в пятницу, 12 февраля, прогремел взрыв в здании магазина по улице Гагкаева.

— Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются, — указано в сообщении управления Следкома.

Спасатели в настоящее время разбирают завалы. На месте происшествия также работают следователи, выясняются обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.

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