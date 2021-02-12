Спасатели обнаружили человека на месте взрыва во Владикавказе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Человек найден на месте взрыва в супермаркете во Владикавказе, сообщают власти Северной Осетии.

По их данным, во время разбора завалов спасатели обнаружили мужчину. Он не пострадал, с ним работают правоохранители.

— Работы продолжаются, — приводит ТАСС заявление пресс-службы главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева.

СМИ со ссылкой на источники утверждают, что из-под завалов достали охранника магазина. Его передали бригаде скорой помощи. По предварительным сведениям, под завалами больше никого нет.

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

Видео: Telegram-канал «112»

По информации местных властей, пострадал один человек. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания не пострадали.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.

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