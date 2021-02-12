Стали известны первые подробности взрыва в магазине во Владикавказе

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Во владикавказском супермаркете, который оказался полностью разрушен взрывом, хранились кислородные баллоны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Как пишет РИА Новости, баллоны лежали в подвале магазина на улице Гагкаева.

В результате взрыва двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик», отмечают в МВД по Северной Осетии. На данный момент у полиции нет информации о пострадавших, однако власти ранее заявляли об одном пострадавшем. Известно, что прохожие и находящиеся рядом дома не получили повреждений.

По информации властей региона, причина ЧП — взрыв газа.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

В МЧС добавили, что пожара после взрыва не возникло, сотрудники экстренных служб разбирают завалы. По предварительным сведениям, как минимум один человек мог оказаться под обломками снесенного магазина.

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