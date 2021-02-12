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Стали известны первые подробности взрыва в магазине во Владикавказе
Фото: Pixabay/Fleimax

Стали известны первые подробности взрыва в магазине во Владикавказе

Ростислав Зубков

Происшествия

Во владикавказском супермаркете, который оказался полностью разрушен взрывом, хранились кислородные баллоны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Как пишет РИА Новости, баллоны лежали в подвале магазина на улице Гагкаева.

В результате взрыва двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик», отмечают в МВД по Северной Осетии. На данный момент у полиции нет информации о пострадавших, однако власти ранее заявляли об одном пострадавшем. Известно, что прохожие и находящиеся рядом дома не получили повреждений.

По информации властей региона, причина ЧП — взрыв газа.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

В МЧС добавили, что пожара после взрыва не возникло, сотрудники экстренных служб разбирают завалы. По предварительным сведениям, как минимум один человек мог оказаться под обломками снесенного магазина.

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