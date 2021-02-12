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Один человек пострадал при мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе
Фото: mos.ru

Один человек пострадал при мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе

Ростислав Зубков

Происшествия

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

По информации региональных властей, ЧП произошло на улице Гагкаева. Взрыв полностью разрушил здание, пострадал один человек.

— На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился, — сказали ТАСС в полиции.

Видео: Telegram-канал «112»

В минздраве региона добавили, что после взрыва под завалами могут находиться люди. По данным СМИ, речь идет как минимум об одном человеке.

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