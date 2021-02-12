Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция заявила об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Фото: МЧС России

Полиция заявила об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Ростислав Зубков

Общество

В результате мощного взрыва во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщили в пятницу, 12 февраля, в МВД по Северной Осетии.

— Пострадавших нет, — сказали РИА Новости в полиции.

Ранее власти сообщили об одном пострадавшем, однако эта информация не подтвердилась.

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

Видео: Telegram-канал «112»

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.

Читайте также: Тело мужчины обнаружили после взрыва в квартире на северо-востоке Москвы

взрывполицияСеверная Осетия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте