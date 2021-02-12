Полиция заявила об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Фото: МЧС России

В результате мощного взрыва во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщили в пятницу, 12 февраля, в МВД по Северной Осетии.

— Пострадавших нет, — сказали РИА Новости в полиции.

Ранее власти сообщили об одном пострадавшем, однако эта информация не подтвердилась.

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

Видео: Telegram-канал «112»

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.

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