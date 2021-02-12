Власти назвали причину взрыва в супермаркете во Владикавказе

Фото: МЧС РФ

Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе стал газ. Об этом заявили местные власти.

Информация на данный момент носит предварительный характер.

— По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации, — приводит ТАСС слова руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева.

Он добавил, что также идет работа с арендаторами разрушенного здания, у них выясняют, были ли магазине люди или нет.

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

Напомним, в пятницу утром, 12 февраля, стало известно о мощном взрыве в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

Видео: Telegram-канал «112»

Согласно сведениям местных властей, пострадал один человек. Полиция эти данные пока не подтвердила. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания не пострадали.

В настоящее время спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

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