Власти назвали причину взрыва в супермаркете во Владикавказе
Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе стал газ. Об этом заявили местные власти.
Информация на данный момент носит предварительный характер.
— По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации, — приводит ТАСС слова руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева.
Он добавил, что также идет работа с арендаторами разрушенного здания, у них выясняют, были ли магазине люди или нет.
«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете
Напомним, в пятницу утром, 12 февраля, стало известно о мощном взрыве в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».
Согласно сведениям местных властей, пострадал один человек. Полиция эти данные пока не подтвердила. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания не пострадали.
В настоящее время спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться люди.
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