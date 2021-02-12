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Часть выходов закроют на станции метро «Щукинская» с 13 февраля по 14 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Часть выходов закроют на станции метро «Щукинская» с 13 февраля по 14 марта

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии закроют часть выходов из метро с 13 февраля по 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Из-за ремонта первый и третий выход полностью закроют. Второй выход будет закрываться в праздничные и выходные дни, из-за чего северный вестибюль станции в этот период работать не будет, уточнили в пресс-службе. В ведомстве посоветовали пассажирам пользоваться для прохода четвертым выходом южного вестибюля.

Во время закрытия рабочие поставят на станции новые лестницы, обновят пол, потолок и облицовку стен. Специалисты также проведут замену инженерных систем и установят новые торговые точки, отметили в пресс-службе.

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