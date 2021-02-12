СМИ: Банки допустили повышение ставок по кредитам из-за защиты дохода должников

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Российские банки могут быть вынуждены повысить кредитные ставки из-за депутатского законопроекта. Об этом заявили в Ассоциации банков России.

Речь идет о проекте поправок в закон «Об исполнительном производстве», который был внесен в Госдуму в четверг, 11 февраля. Данный документ подразумевает, что должники при желании смогут защитить от списания часть своих доходов в размере прожиточного минимума.

В АБР, комментируя эту инициативу, допустили, что она усложнит расчет платежеспособности должника. В результате кредитным организациям придется переоценить риски в сторону повышения из-за необходимости учитывать неприкасаемый минимум. Более того, предлагаемые коррективы могут плохо отразиться на платежной дисциплине заемщиков.

Наконец, нововведение рискует сделать невозможным взыскание долгов, если заработок гражданина находится на уровне прожиточного минимума, сказали РБК в АБР.

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