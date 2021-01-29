Центробанк: Россияне установили рекорд по объему выданных им кредитов

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Центральный банк России сообщил о том, что установлен абсолютный исторический максимум по объему выданных россиянам денег банками. Об этом сообщает «Царьград».

За месяц показатель по предоставленным кредитам вырос на 14 процентов, превысив 560 миллиардов рублей. Уточняется, что россияне чаще стали брать ипотеку. В декабре 2020 года ссуды получили более 211 тысяч граждан. Это на 12,2 процента больше, чем в ноябре. Общий объем за прошедший год увеличился в 1,5 раза. Он составил 4,3 миллиона рублей.

Таким образом, брать ипотечный кредит стало выгоднее. Средняя ставка за декабрь снизилась на 0,02 процентного пункта. Всего же в прошлом году оформили ипотеку более 1,7 миллиона человек.

Уточняется, что при этом россияне установили рекорд по задолженности перед банками.

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