Москвичам рассказали о работе коммунальных служб после ночного снегопада

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Последствия ночного снегопада в Москве помогают разбирать не только коммунальные службы, но и экипажи «Дорожного патруля» и эвакуаторы АМПП. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в пятницу, 12 февраля.

По словам пресс-службы, застрявшим в снегу или замерзшим на морозе автомобилям готовы помочь 20 экипажей «Дорожного патруля». Кроме того, вывезти машины могут грузовые эвакуаторы, отметили в ведомстве.

В департаменте призвали водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле. Добавляется, что избежать заносов на личных авто москвичам поможет общественный транспорт.

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