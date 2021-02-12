Столичные парки пригласили горожан на фотовыставку о любви

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Фотовыставка «Любовь с первого парка», приуроченная ко Дню святого Валентина, заработает в парках Москвы с 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

На выставке будут представлены необычные рассказы о любви с фотографиями, связанные с городскими парками. Работы публиковались горожанами в соцсетях. Три победителя конкурса были награждены призами.

Выставку можно увидеть в Измайловском парке, парках «Красная Пресня», «Садовники», «Ходынское поле», «Сокольники» и «Фили», а также в Сиреневом саду и саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово и на территории зоны отдыха «Борисовские пруды», в Гончаровском парке, парках по улице Ангарской и у Джамгаровского пруда.

— В жизни городских жителей парки играют совершенно особенную роль. Сюда приходят на свидания, гуляют с детьми, делают предложение руки и сердца, устраивают свадьбы. Здесь гости с удовольствием проводят досуг в компании любимых и близких людей, —цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что онлайн-формат фотовыставки будет доступен на медиаплатформе #Москвастобой с 14 февраля.

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