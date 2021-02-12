Еще две страны зарегистрировали у себя вакцину «Спутник V»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили использование российской вакцины от коронавируса на своей территории. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах, — говорится в релизе фонда.

Препарат регистрировали в двух вышеуказанных странах в рамках ускоренной процедуры. Дополнительные клинические исследования не проводились.

Таким образом, «Спутник V» получил распространение уже в 26 странах мира.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Черногория разрешила поставки российской вакцины «Спутник V»