Водителям объяснили, на что обращать внимание во время снегопада

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О том, какие меры предосторожности стоит соблюдать водителям во время снегопада, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Его слова передает RT в пятницу, 12 февраля.

— Первое — желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность, — отметил эксперт.

По его мнению, к этой рекомендации всегда стоит прислушиваться. Однако если отменить поездку невозможно, то стоит придерживаться нескольких правил. Например, так как, помимо снегопада, угрозу представляет еще и мороз, нужно медленно разогреть двигатель в движении.

Также важно быть бдительными в дороге — соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Эксперт посоветовал не забывать проверять щетки, которые должны быть в идеальном состоянии.

Кроме того, важно обращать внимание на то, залита ли незамерзающая жидкость, на работу электрических частей автомобиля. Важно, чтобы водитель был уверен перед поездкой, что его авто в исправном состоянии.

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