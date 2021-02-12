Московские волонтеры бесплатно воспользовались велопрокатом более 800 тысяч раз в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2020 году курьеры и волонтеры совершили более 800 тысяч бесплатных поездок на велосипедах проката «Велобайк» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что прокат продолжит предоставлять добровольцам велосипеды бесплатно до окончания режима повышенной готовности.

— Курьеры и волонтеры — настоящие герои нашего времени. Практически весь год они заботливо доставляли нам все необходимое, пока мы соблюдали режим самоизоляции, — цитирует главу департамента Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Он добавил, что с апреля 2020 года велопрокат помогал курьерам и волонтерам, работая для них бесплатно весь сезон.

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