Строительство и ремонт более 22 тысяч километров дорог проведут в РФ в 2021 году

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До конца 2021 года в России построят и отремонтируют более 22 тысяч километров дорог. В проекте предусмотрена замена путей как регионального, так и федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в пятницу, 12 февраля.

Уточняется, что планы по дорожному строительству в прошлом году были полностью выполнены. За 2020 год в стране отремонтировали более 23 тысяч километров дорог.

— В 2021 году отремонтируем более 6 тысяч километров федеральных автодорог и не менее 15 тысяч километров дорог региональной сети, а также построим почти 1,2 тысячи километров новых дорог, — пояснил Хуснуллин.

По его словам, в правительстве определили планы по дорожному строительству до 2024 года.

— Ключевая задача на этот год — сбалансировать все наши программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог. Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тысячи километров автодорог, — заключил зампред правительства.

Кроме того, власти планируют отремонтировать к 2024 году более 77 тысяч дорог регионального и федерального значения. В планы входит в том числе капитальный ремонт дорожных путей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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