Россияне стали реже бронировать железнодорожные и авиабилеты заранее

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне по итогам 2020-го стали реже бронировать билеты на поезда и самолеты заранее. Результаты исследования, проведенного сервисом для путешествий OneTwoTrip, оказались в распоряжении RT.

Выяснилось, что 68 процентов пользователей бронировали авиабилеты максимум за неделю до вылета, а в 2019 году так делали только 56,7 процента клиентов сервиса. Планировали свои поездки за четыре–шесть месяцев только 1,6 процента жителей России. В позапрошлом году этот показатель составлял 2,2 процента.

Тем временем путешествия на поезде люди стали планировать ближе к дате отправления. Максимум за неделю бронь на такие поездки делали чуть более 67 процентов человек, а в 2019 году — 59,7 процента.

Также уточняется, что чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.

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