Службы городского хозяйства в Москве перевели в усиленный режим для борьбы с циклоном

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для борьбы с циклоном в столице были приняты меры повышенной готовности. Все службы городского хозяйства перевели в такой режим. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подачу теплоносителя перевели на повышенный режим за несколько дней до наступления низких температур. На данный момент система работает стабильно.

Кроме того, в городе организовали работу аварийных бригад. В случае ликвидации обрыва электрических сетей они будут находиться в стадии готовности, включая и территорию ТиНАО.

— Мы к таким проявлениям и капризам погоды готовы. Конечно же, в один день невозможно все убрать, потому что мы ожидаем примерно 35 сантиметров снега в течение этого периода, — уточнил Петр Бирюков.

Он также добавил, что вывоз снега осуществляется на 56 снегосплавных пунктах, работающих в столице. Их мощность составляет примерно 550 тысяч кубометров в сутки. Также в городе применяют методику выпавшего снега на газонную часть.

— И это как раз способствует тому, чтобы достаточно быстро убирать снежные валы, которые образуются. Говоря о прометании — в такую погоду с низкой температурой достаточно сложно проводить обработку. Тем не менее она применяется с тем, чтобы не допустить скользкости на улично-дорожной сети, — рассказал заммэра.

По его словам, столица всегда готова к таким резким погодным изменениям. В арсенале города есть бригады, передвижные электрогенерации или же генерации тепловой энергии.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что порядка 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве.

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