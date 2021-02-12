Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Службы городского хозяйства в Москве перевели в усиленный режим для борьбы с циклоном
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Службы городского хозяйства в Москве перевели в усиленный режим для борьбы с циклоном

Юлия Ямпольская

Город

Для борьбы с циклоном в столице были приняты меры повышенной готовности. Все службы городского хозяйства перевели в такой режим. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подачу теплоносителя перевели на повышенный режим за несколько дней до наступления низких температур. На данный момент система работает стабильно.

Кроме того, в городе организовали работу аварийных бригад. В случае ликвидации обрыва электрических сетей они будут находиться в стадии готовности, включая и территорию ТиНАО.

— Мы к таким проявлениям и капризам погоды готовы. Конечно же, в один день невозможно все убрать, потому что мы ожидаем примерно 35 сантиметров снега в течение этого периода, — уточнил Петр Бирюков.

Он также добавил, что вывоз снега осуществляется на 56 снегосплавных пунктах, работающих в столице. Их мощность составляет примерно 550 тысяч кубометров в сутки. Также в городе применяют методику выпавшего снега на газонную часть.

— И это как раз способствует тому, чтобы достаточно быстро убирать снежные валы, которые образуются. Говоря о прометании — в такую погоду с низкой температурой достаточно сложно проводить обработку. Тем не менее она применяется с тем, чтобы не допустить скользкости на улично-дорожной сети, — рассказал заммэра.

По его словам, столица всегда готова к таким резким погодным изменениям. В арсенале города есть бригады, передвижные электрогенерации или же генерации тепловой энергии.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что порядка 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве.

Читайте также: Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

Москваснегопадрежим повышенной готовности
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Все мнения
О проекте