Врач призвала москвичей чаще проверять здоровье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главный врач Городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова порекомендовала москвичам не пренебрегать возможностью лишний раз проверить свое здоровье. Медик напомнила о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить.

По ее словам, выявление признаков заболевания и факторов риска помогут избежать неприятных последствий.

— Чем раньше человек начнет предпринимать активные действия по профилактике или лечению, тем успешнее оно будет. Для этого необходимо внимательно подходить к вопросам диагностики состояния организма, — пояснила Кузенкова.

Она напомнила, что кабинеты здоровья во флагманских центрах «Мои документы» предоставляют возможность оперативно проверить давление, пульс и другие жизненные показатели, а также пройти обследование по нескольким направлениям.

— Призываю всех не пренебрегать возможностью проверять здоровье так часто, как это возможно, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч жителей столицы уже проверили свое здоровье в центрах «Мои документы».

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