Почти 70 тысяч жителей столицы проверили здоровье в центрах «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти 70 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье в центрах «Мои документы». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что власти города создают все условия для того, чтобы москвичи могли пройти медицинский чекап в удобное время и в удобном месте, дабы предупредить возможные болезни.

— Мы видим, что москвичи активно пользуются нашими сервисами. Уже почти 70 тысяч человек прошли обследование в офисах «Мои документы»: более 33 тысяч сделали это при помощи современных диагностических комплексов, порядка 30 тысяч — в кабинетах «Мое здоровье», а еще 5,5 тысячи проверили основные показатели здоровья и пообщались с доброжелательным роботом-диагностом, — уточнила заммэра.

Так, флагманские офисы Центрального, Юго-Западного, Южного, Восточного и Юго-Восточного административных округов оснащены роботами-диагностами, которые могут измерить давление, уровень сахара и оснащение крови кислородом. К тому же они дают полезные рекомендации и знакомят с интересными фактами о здоровом образе жизни. Отмечается, что услуги робота одинаково популярны и у взрослых посетителей, и у детей.

Посетители медицинских кабинетов во флагманских офисах могут бесплатно обследоваться по программам «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Для этого необходимы только паспорт и 15 минут времени.

Помимо этого, 33 столичных центра госуслуг предоставляют посетителям возможность самостоятельно и бесплатно пройти первичный чекап организма и тут же узнать результаты. В частности, можно проверить состав тела, измерить уровень кислорода, пульс, давление, проанализировать выдыхаемый воздух и узнать ежедневную норму потребляемых калорий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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