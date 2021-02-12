«Яндекс» выявил утечку данных около пяти тысяч почтовых ящиков пользователей

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Служба безопасности «Яндекса» выявила внутреннюю утечку, из-за которой были скомпрометированы данные порядка пяти тысяч почтовых ящиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщается на сайте компании.

Во время внутреннего расследования специалисты обнаружили, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей. Им оказался системный администратор, обладавший правами доступа, которые необходимы для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса.

В компании уточнили, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокировали, их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля.

На данный момент по факту инцидента проводится внутреннее расследование, также в будущем будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами.

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