Врач спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия приближается к окончанию пандемии коронавируса. Такое мнение выразил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он обратил внимание на то, что в стране и, в частности, в Москве наблюдается снижение числа случаев госпитализаций с COVID-19.

— Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием «коронавирусная инфекция», — сказал медик на круглом столе «Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества».

По словам Вечорко, возможны два сценария развития ситуации с COVID-19 в России. Первый — пандемия действительно скоро завершится, в связи с чем будут востребованы и перспективны исследования по психологической и физической реабилитации после вируса. Также будут в ходу исследовательские работы по оценке эффектов от вакцинации и социально-экономических последствий.

Второй сценарий, как рассказывает врач, связан с продолжением пандемии.

— Здесь востребованы и перспективны будут исследования по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения, — цитирует РИА Новости Вечорко.

Он полагает, что Россию такой исход вряд ли ожидает.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Ефимов: Обороты музеев и театров Москвы выросли в несколько раз после смягчения ограничений