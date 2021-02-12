Москвичам показали, как строят новый вокзал «Восточный»
Жителям столицы показали, как идет строительство нового вокзала «Восточный». Ролик опубликовали в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что вокзал станет современным и комфортным транспортным хабом, который объединит МЦК, метрополитен, автобусы, электробусы и трамваи.
«Восточный» будет десятым вокзалом в столице, куда станут прибывать скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» из Нижнего Новгорода и Иванова.
Кроме того, вокзал разгрузит станции метро «Курская» Кольцевой, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линий, а также «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии на 25 тысяч человек в сутки.
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