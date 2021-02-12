Врач перечислил признаки постковидного синдрома

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Повышенная утомляемость, потливость и нарушение внимания являются главными признаками постковидного синдрома. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил директор национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения РФ Игорь Никитин.

По словам специалиста, признаки также являются и предупреждением поражения центральной нервной системы.

— Например, нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться — это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными, — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Никитин отметил, что поражение сердечно-сосудистой системы, изменение функции почек и выраженная депрессия — также признаки постковидного синдрома. Врач добавил, что программа реабилитации зависит от конкретных симптомов. Ее разрабатывают специалисты.

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