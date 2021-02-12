Эксперт назвал причины роста популярности автомобилей вторичного рынка

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Число предложений на рынке вторичных автомобилей увеличилось на 41 процент за два квартала 2020 года. Ситуацию прокомментировал партнер «Автоброкер Клуба» Виктор Александров. Об этом сообщает Nation News.

По его мнению, интерес автолюбителей к машинам с пробегом связан с несколькими причинами. Например, у дилеров не всегда есть необходимая комплектация автомобиля, поэтому покупателям приходится ждать нужных деталей. Еще один важный момент заключается в том, что цены на «свежевыпущенные» машины постоянно увеличиваются. Третьей причиной может быть то, что некоторые бренды, даже оформив предзаказ, не дают гарантии, что цена не изменится. А во время покупки подержанного автомобиля можно рассчитывать на более гибкий подход.

— Например, автоброкеры также могут предложить автомобили на заводской гарантии с минимальным пробегом по цене на 15–20 процентов ниже дилерской, — отметил Виктор Александров.

Процесс покупки, по его словам, проходит без навязывания дополнительных трат.

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