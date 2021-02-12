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Белоруссия одобрила применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
Фото: АГН «Москва»

Белоруссия одобрила применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 препаратом «Спутник V». В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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