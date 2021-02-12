Белоруссия одобрила применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Фото: АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 препаратом «Спутник V». В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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