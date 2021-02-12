Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин от COVID-19
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин от COVID-19

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 12 февраля.

Ранее РФПИ заявил, что «Спутник» зарегистрировали уже 26 государств. Последние две страны, одобрившие применение этой вакцины на своей территории, — Черногория и Сент-Винсент и Гренадины.

Первенство в рейтинге одобрения вакцин пока удерживает Pfizer — 35 стран. Второе место занимает AstraZeneca — 31 государство. Следом идет «Спутник V» (26), а за ним — Moderna (14) и три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что состав препарата подойдет мусульманам

вакцинаРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Все мнения
О проекте