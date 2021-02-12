«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин от COVID-19

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 12 февраля.

Ранее РФПИ заявил, что «Спутник» зарегистрировали уже 26 государств. Последние две страны, одобрившие применение этой вакцины на своей территории, — Черногория и Сент-Винсент и Гренадины.

Первенство в рейтинге одобрения вакцин пока удерживает Pfizer — 35 стран. Второе место занимает AstraZeneca — 31 государство. Следом идет «Спутник V» (26), а за ним — Moderna (14) и три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

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