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Автор текстов песен группы «Мираж» отсудил у Госпиталя Вишневского 35 тысяч рублей
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Автор текстов песен группы «Мираж» отсудил у Госпиталя Вишневского 35 тысяч рублей

Юлия Ямпольская

Общество

Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск автора хитов группы «Мираж» Валерия Соколова к Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что теперь медицинское учреждение выплатит Соколову 35 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с госпиталя компенсацию за нарушение авторских прав на произведения «Наступает ночь», «Млечный путь», «Звезды нас ждут», «Эта ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Музыка нас связала» в размере пять тысяч рублей за каждую песню.

Авторские права были нарушены во время концерта группы «Мираж» для медиков учреждения.

— Дело не в госпитале, а дело в том, что они явились организаторами этого выступления, а как организаторы они должны были поинтересоваться, какой репертуар будет петься, и поинтересоваться, есть ли у них лицензии на это, на исполнение, — объяснил Соколов.

Стало известно, что музыкальная группа давала благотворительный концерт в госпитале.

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