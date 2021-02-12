Автор текстов песен группы «Мираж» отсудил у Госпиталя Вишневского 35 тысяч рублей
Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск автора хитов группы «Мираж» Валерия Соколова к Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что теперь медицинское учреждение выплатит Соколову 35 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с госпиталя компенсацию за нарушение авторских прав на произведения «Наступает ночь», «Млечный путь», «Звезды нас ждут», «Эта ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Музыка нас связала» в размере пять тысяч рублей за каждую песню.
Авторские права были нарушены во время концерта группы «Мираж» для медиков учреждения.
— Дело не в госпитале, а дело в том, что они явились организаторами этого выступления, а как организаторы они должны были поинтересоваться, какой репертуар будет петься, и поинтересоваться, есть ли у них лицензии на это, на исполнение, — объяснил Соколов.
Стало известно, что музыкальная группа давала благотворительный концерт в госпитале.
Читайте также: Мосгорсуд обязал музыкальный сервис выплатить почти четыре миллиона рублей