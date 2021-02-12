Турнир Патриарха Московского и всея Руси по хоккею пройдет на Красной площади

Фото: Пелагия Замятина

В рамках турнира Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею примет участие «Ассоциация любительского хоккея». Мероприятие пройдет с 16 по 18 февраля 2021 года на ГУМ-катке на Красной площади в Москве.

17 февраля состоится торжественная церемония открытия с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также гала-матч по хоккею с мячом между любительскими хоккейными командами «Комар» и «Ассоциация любительского хоккея». НаГУМ-катке в составе хоккейных команд выступят звезды эстрады, спорта, театра и кино. Среди них — Андрей Мерзликин, Марат Башаров, Андрей Соколов, Александр Мостовой, Роман Архипов, Павел Трубинер, Сергей Светлов, Кирилл Андреев и другие. Кроме того, в составе команд выступят представители высшего руководства.

Праздничный матч пройдет под девизом «Спасибо за жизнь» в поддержку медицинских работников.

18 февраля состоится финал Кубка Патриарха, за победу в котором поборются восемь сильнейших команд мальчиков и пять коллективов девочек со всех уголков России.

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