Пульмонолог рассказал, когда нужно обратиться к врачу с икотой

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Длительная икота может быть причиной самых разных заболеваний, поэтому самостоятельно избавляться от нее стоит не всегда. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

— Иногда икание проходит само, иногда требуются психотропные препараты. Есть разная природа икоты. Избавление от икоты также допустимо народными методами из серии питья холодной воды. Если она длится короткое время, то это нормальное развитие событий. Если икота навязчивая и длится полдня — это совершенно точно значит, что надо обратиться к врачу. В первую очередь стоит зайти либо к гастроэнтерологу, либо к невропатологу. Она может возникать за счет раздражения определенных периферических корешков с признаком достаточно серьезных заболеваний. Обычно это в чистом виде проблемы центральной нервной системы, но возможно и поражение внутренних органов, — рассказал специалист.

Ранее заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов заявлял, что приступ икоты может свидетельствовать и о заболевании COVID-19. Правда, в редких случаях. Всего же науке известно около 100 возможных причин икоты. Самыми частыми из них являются заболевания желудочно-кишечного тракта или нервной системы, утверждал медик.

Бывший главный государственный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал сведения об икоте как о симптоме ковида глупостью и «экзотикой», не представляющими интереса ни в качестве диагностики, ни тем более лечения коронавирусной инфекции.

Александр Пальман вообще не наблюдал в своей практике икоты у пациентов с подтвержденным COVID-19 и пневмонией.

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