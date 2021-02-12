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Мишустин освободил от должности замглавы Ространснадзора Шнырева
Фото: mintrans.gov.ru

Мишустин освободил от должности замглавы Ространснадзора Шнырева

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Заместитель главы Ространснадзора Андрей Шнырев освобожден от должности по своей просьбе. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 12 февраля.

Документ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Шнырев занял пост заместителя руководителя надзорного ведомства в конце 2018 года. Ранее он был директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России.

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