Мишустин освободил от должности замглавы Ространснадзора Шнырева

Фото: mintrans.gov.ru

Заместитель главы Ространснадзора Андрей Шнырев освобожден от должности по своей просьбе. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 12 февраля.

Документ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Шнырев занял пост заместителя руководителя надзорного ведомства в конце 2018 года. Ранее он был директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России.

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